В Екатеринбурге назначен заместитель главы города по финансам

В руководстве администрации Екатеринбурга состоялось новое назначение. Как сообщает близкий к мэрии канал "Екатеринбург. Главное", заместителем главы города по финансам стал Вадим Суровцев.

"За ним остается кураторство над контрольно-ревизионным управлением, руководителем которого он был до назначения. Также, кроме финансового блока, он будет курировать и департамент по товарному рынку и услугам", - уточняет канал.

Информация о новой должности Вадима Суровцева уже опубликована на официальном портале Екатеринбурга.

Напомним, в феврале глава уральской столицы Алексей Орлов назначил несколько своих заместителей.