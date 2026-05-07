В Екатеринбурге назначен заместитель главы города по финансам
В руководстве администрации Екатеринбурга состоялось новое назначение. Как сообщает близкий к мэрии канал "Екатеринбург. Главное", заместителем главы города по финансам стал Вадим Суровцев.
"За ним остается кураторство над контрольно-ревизионным управлением, руководителем которого он был до назначения. Также, кроме финансового блока, он будет курировать и департамент по товарному рынку и услугам", - уточняет канал.
Информация о новой должности Вадима Суровцева уже опубликована на официальном портале Екатеринбурга.
Напомним, в феврале глава уральской столицы Алексей Орлов назначил несколько своих заместителей.