Доходы производителей бытовой техники в России упали почти на 12%

Производители бытовой техники в России завершили 2025 год с потерей выручки. По данным аналитиков "Контур.Фокуса", общие доходы компаний снизились на 11,6% и составили 209,2 млрд рублей. Из пяти крупнейших игроков рынка, которые выпускают бренды Haier, LG, Beko, Indesit и "Бирюса", только два предприятия смогли нарастить оборот. Эксперты объясняют такой спад тем, что люди стали реже покупать дорогую электронику или перешли на самые бюджетные модели, сообщает "Ъ".

Лидером по падению выручки стала компания "Беко" - ее доходы сократились на 35%. В то же время липецкий завод "Ай Эйч Пи Апплаенсес" увеличил выручку на 38%, но эксперты связывают это с объединением компании с торговым подразделением. Российский завод "Бирюса" также показал рост на 8,5%. Отечественный производитель выигрывает за счет низких цен и отсутствия таможенных пошлин, так как покупатели сейчас ищут максимально дешевые холодильники.

Специалисты выделяют несколько причин кризиса в отрасли. Из-за высоких ставок по кредитам люди перестали брать технику в долг, а замедление строительства жилья снизило спрос на новые кухонные комплекты. Кроме того, маркетплейсы и параллельный импорт заставляют крупные бренды снижать цены. Несмотря на плохие итоги года, аналитики ждут небольшого роста в 2026 году. Однако они предупреждают, что дефицит запчастей и налоги могут снова поднять цены и затормозить восстановление рынка.

