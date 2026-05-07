В Екатеринбурге построят скейт-парк площадью 3 тысячи квадратных метров

В спортивном квартале "Архангел Михаил" в Екатеринбурге построят скейт-парк общей площадью 3 тысячи квадратных метров.

Новая площадка проекта экстремальных видов спорта "РМК Экстрим", созданного Русской медной компанией, станет точкой притяжения для начинающих и уже опытных райдеров. Это уникальный объект для экстремальных видов спорта, не имеющий аналогов в России.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, конфигурация парка включает тренировочную зону, зону уличных фигур (street-zone) и зону амплитудных прыжков (air-zone). Такое сочетание дает райдерам разных уровней подготовки комплексное развитие навыков.

Парк будет создан по олимпийским стандартам и предназначен для проведения крупных международных и всероссийских соревнований. Он спроектирован как для прогресса действующих райдеров, так и для обучения новичков от трех лет, что делает его универсальной базой для всех уровней подготовки.

Новый скейт-парк "РМК Экстрим" в спортивном квартале "Архангел Михаил" будет состоять из трех зон:

1. Тренинг-зона. Площадь – 800 квадратных метров

Тренинг-зона с мягким пластиковым приземлением и поролоновым бассейном. Она предназначена для безопасной отработки самых сложных и зрелищных трюков в мировой тенденции развития экстремального спорта. Также тренировочная зона подойдет и для юных спортсменов, которые только начинают свой путь в экстремальных видах спорта: безопасная площадка станет местом для получения необходимых навыков.

2. Зона уличных фигур (street-zone). Площадь – 525 квадратных метров

Данная часть парка уникальна и разработана по олимпийским стандартам. Каркасная зона имитации улицы (street-zone) станет сертифицированной площадкой для проведения соревнований мирового уровня. При этом зона отлично подходит и для новичков, которые только начинают знакомство с экстремальным спортом. Благодаря продуманной архитектуре и наличию элементов разной сложности юные спортсмены смогут постепенно осваивать базовые навыки катания в безопасных условиях. Возможность тренироваться рядом с более опытными райдерами создаст комфортную среду для обучения без риска и страха.

3. Зона амплитудных прыжков (air-zone). Площадь – 1300 квадратных метров

Каркасная зона амплитудных прыжков (air-zone) позволит выполнять трюки в воздухе. Такое пространство идеально подходит для отработки прыжков, высотных вылетов и приземлений на наклонные плоскости. Зона подходит для более опытных райдеров. Здесь будут проходить динамичные и зрелищные соревнования всероссийского и международного уровней.

"Для нас это не просто скейт-парк, это следующий шаг в развитии экстремальной культуры и инфраструктуры. Экстремальный спорт – это всегда про характер: попытки, ошибки, преодоление. И нашей задачей было создать место, где этот путь становится доступным и понятным, где можно расти, чувствовать прогресс и по-настоящему влюбляться в движение. Для нас важно, что это не только про спорт высоких достижений. Это открытая среда, куда может прийти ребенок, сделать свой первый заезд и постепенно стать частью большого сообщества. Мы создаем место, где формируется культура, поддержка и желание возвращаться снова и снова", - рассказала директор "РМК Экстрим" Анна Веремеенко.

Скейт-парк откроется для райдеров уже в конце мая. Совсем скоро здесь пройдут первые соревнования нового сезона по самокату, BMX и скейтборду. Также в течение трех летних месяцев состоятся мастер-классы с топовыми райдерами России и мира, детские обучения. Будет организована школа экстремальных видов спорта и лагерь "РМК Экстрим". А в конце августа новый скейт-парк примет II Всероссийскую спартакиаду по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов в дисциплине BMX-фристайл.