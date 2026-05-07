Глава РФПИ пошутил о дозаправке самолетов Lufthansa в Москве на фоне авиакризиса

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал новость о том, что авиакомпания Lufthansa готовится к введению промежуточных остановок для дозаправки из-за кризиса авиационного топлива.

"Lufthansa может в итоге заправляться в Москве, поскольку ей приходится рассматривать остановки для дозаправки", — написал Дмитриев в соцсети Х.

Глава РФПИ также пошутил, что авиакомпании во время таких остановок придется закупать российские продукты питания на фоне продовольственного кризиса в ЕС.

Ранее Дмитриев назвал мировой авиационный кризис предвестником более жестких потрясений в других отраслях. Таким образом он прокомментировал публикацию Financial Times. Издание сообщило, что мировые авиакомпании сократили майские расписания на 2 млн мест из-за опасения дефицита топлива. Тысячи рейсов отменены, а самолеты используются более экономичные. Причина – рост цен на топливо практически вдвое из-за войны в Иране.