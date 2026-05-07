9 мая в Москве полностью отключат мобильный интернет, "белые списки" и смс
В День Победы, 9 мая, в Москве полностью отключат мобильный интернет – не будут работать даже так называемые "белые списки". Более того – граждане не смогут отправлять и смс, об этом сообщили в Минцифры России. В министерстве заявили, что это делается для обеспечения безопасности праздничных мероприятий.
Домашний интернет продолжит работать без изменений, порадовали в Минцифры.
Также ведомство сообщило, что пока планов по ограничению работы мобильного интернета 7-8 мая нет, но "в случае возникновения непосредственных угроз безопасности могут вводиться оперативные ограничения".