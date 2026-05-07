WP: Иран нанес США гораздо больший ущерб, чем признается

Иран нанес американским военным объектам на Ближнем Востоке гораздо больший ущерб, чем официально признают США. Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на анализ спутниковых снимков.

Было повреждено или уничтожено не менее 228 объектов и единиц техники на 15 американских базах. Среди пострадавших – штаб 5-го флота США в Бахрейне, базы в Кувейте, Катаре, Иордании, ОАЭ и Саудовской Аравии. Удары пришлись по ангарам, казармам, складам топлива, радарам, системам ПВО, самолетам и инфраструктуре.

Как отмечает издание, некоторые объекты оказались настолько уязвимы, что США еще в самом начале войны вывели оттуда личный состав. Как признает бывший полковник морской пехоты США Марк Кансиан, иранские атаки были весьма точными, чего США не ожидали. Иранский ответ удивил весь мир и был очень чувствительным для США, не говоря уже о последствиях для мировой экономики. Более того, некоторые американские чиновники полагают, что часть баз может никогда не вернуться к прежнему масштабу работы. А ущерб штабу 5-го флота США в Бахрейне оказался настолько масштабным, что его функции временно перенесены во Флориду.

Хотя президент США Дональд Трамп говорит, что он разгромил Иран, эта война будет стоить республиканцам потери конгресса по результатам предстоящих выборов в ноябре, показывают прогнозы. Трамп не может ни продолжать войну, ни закончить ее. То и другое будет выглядеть как неудача.