Концерт из "песен, которые победили", провели для детей войны юные жители Камызякского района

"Песни, которые победили" - так назвали концерт, который в канун празднования Дня Великой Победы состоялся в детском саду города Камызяк Астраханской области. Почетными гостями яркого мероприятия стали дети войны - жители Камызякского района. Для них воспитанники детского учреждения исполнили фронтовые песни и танцевальные номера, которые подготовили совместно с воспитателями.

На концерте присутствовали Председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов, депутат регионального парламента Андрей Маркин и глава Камызякского района Михаил Черкасов.

Организаторы мероприятия напомнили, что песни времен Великой Отечественной войны были настоящим «музыкальным фронтом». Мелодии звучали в цехах, где рабочие производили боеприпасы и в землянках на передовой. Музыкальные произведения поднимали боевой дух народа, давали силы ждать своих бойцов и верить в Победу.

На концерте прозвучали музыкальные номера на композиции «Перелетные птицы», «Катюша», «Синенький платочек». Эти произведения и сегодня являются живым мостом между прошлым и настоящим, нерушимой связью между поколениями.

«Радостно видеть, как старательно дети подготовились к празднику: они искренне исполняют песни, глубокий смысл которых не до конца им понятен. Но именно эта непосредственность, их звонкие голоса и открытые улыбки трогают до глубины души — согревают сердца и дарят ту самую светлую надежду», — поделились эмоциями гости праздника.

Спикер регионального парламента Игорь Мартынов обратился к главным гостям праздника.

«Мы бесконечно благодарны Вам за пройденный жизненный путь. Вы — живая история. Вы прошли через невообразимые испытания, будучи детьми помогали взрослым пройти войну. А после Победы именно на ваши плечи легла тяжелейшая задача — восстанавливать страну из руин, поднимать народное хозяйство, учиться и работать, не жалея сил. Это было время новых испытаний, но вы проявили стойкость, трудолюбие и веру в лучшее. Ваш подвиг — пример несгибаемой воли для всех нас», - сказал Игорь Мартынов.

В ходе мероприятия все присутствующие почтить память тех, кто не вернулся с полей сражения Великой Отечественной войны, минутой молчания.