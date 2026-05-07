Фото: пресс-служба Трубной металлургической компании

ТМК Нефтегазсервис в два раза нарастил объёмы вовлечения отходов во вторичный оборот

Трубная металлургическая компания (ТМК) в своём филиале ТМК Нефтегазсервис (ТМК НГС) внедрила новую, более эффективную динамическую систему управления и учёта накопления отходов. Данная инициатива не только значительно улучшила экологическую обстановку в регионе присутствия, но и привела к впечатляющему увеличению объёма вторично используемых ресурсов. В результате этих изменений удалось добиться снижения экологических рисков, что является важным аспектом для современного производства. Годовой экономический эффект от внедрения новой системы составил свыше 27 миллионов рублей, сообщает пресс-служба ТМК.

В рамках реализации данного проекта был создан цифровой реестр мест накопления отходов (МНО) для 61 производственной площадки ТМК НГС. Этот реестр включает в себя важные данные, такие как точное расположение каждого места накопления отходов, виды отходов, их характеристики и список разрешённых для размещения отходов. Такой детальный учёт позволяет более эффективно управлять отходами и минимизировать их негативное воздействие на окружающую среду.

Кроме того, в процессе работы над проектом была проведена тщательная аналитика категорий производимых отходов и побочных продуктов, которые могут иметь коммерческую ценность на рынке. Это исследование дало возможность значительно увеличить долю отходов, которые подлежат реализации для повторного использования. Так, по итогам 2025 года экономический эффект от продажи металлолома составил более 20 млн руб., доход от побочной продукции — около 5 млн руб., а от вторичных ресурсов — примерно 2 млн руб.

За два года, в течение которых действовала новая система, объём отходов, вовлеченных во вторичный оборот, увеличился в два раза. Это говорит о том, что компания не только успешно справляется с проблемой утилизации отходов, но и активно использует их в производственных процессах. При этом доля отходов, которые размещаются на специализированных площадках, сократилась в 1,7 раза, что является ещё одним свидетельством успешности внедренных мер. Таким образом, ТМК НГС демонстрирует пример ответственного подхода к экологии и эффективного использования ресурсов, что, безусловно, является важным шагом в направлении устойчивого развития.

Теги: Трубная металлургическая компания, Нефтегазсервис, отходы, вторичный оборот


