КНДР исключает из конституции упоминание об объединении с Южной Кореей

КНДР внесла поправки в конституцию, определив территорию как граничащую с отдельной страной - Южной Кореей и убрав положения о цели воссоединения. Также верховный лидер стал называться главой государства, и он выше Верховного народного совета.

Профессор Сеульского национального университета Ли Чон Чхоль считает, что изменения призваны закрепить провозглашенную лидером КНДР Ким Чен Ыном в 2023 году доктрину двух "враждебных государств". На последнем съезде Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын в очередной раз исключил любые отношения с Сеулом. Он заявил, что все связи с Южной Кореей полностью разорваны. Позже замминистра иностранных дел КНДР Чан Кум Чхоль подтвердил, что любые попытки Южной Кореи улучшить отношения обречены на провал.

Разделение Кореи произошло в 1945 году после поражения Японии, ранее оккупировавшей полуостров. Ожидалось, что разделение будет временным и недолгим, но в 1950 году началась война, которая в 1953 году остановилась на перемирии. Формально обе страны до сих пор находится в состоянии войны и не признают друг друга. Поэтому в их названиях нет ни слова "северная", ни слова "южная". Обе считают себя единственной Кореей, а другую сторону - оккупированной.

Интересно, что конституцию КНДР изменяли несколько раз, но в новом варианте нет слова "социалистический", пишет Yonhap.