В Свердловской области второй раз за неделю объявили беспилотную опасность

В Свердловской области второй раз за эту неделю объявлен режим беспилотной опасности. О его введении сообщил глава региона Денис Паслер.

"Ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры. Важно сохранять спокойствие и бдительность. В целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета", - заявил Паслер в своем канале.

Режим беспилотной опасности вводился на Среднем Урале в этот понедельник, 4 мая. А в ночь на 5 мая в регионе была объявлена ракетная опасность.

Добавим, также режим "Беспилотная опасность" сегодня введен в Пермском крае.