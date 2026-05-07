"Если русская выйдет за индуса – получит квартиру": на Урале нашли новый фейк о гражданах Индии

В Свердловской области запускают новую волну фейков о гражданах Индии.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона, на этот раз в Сеть были вброшены фейковые новости о выделении жилья за брак иностранцев с местными жительницами.

"Если русская выйдет за индуса – она получит бесплатную квартиру в Екатеринбурге", - с таким заявлением якобы выступил губернатор Денис Паслер.

На самом же деле глава региона ничего подобного не заявлял. Сообщения являются преднамеренным вбросом, направленным на дискредитацию государственной миграционной и демографической политики.

"Размещенные материалы не соответствуют действительности", - отметили в департаменте.

С начала 2026 года на Среднем Урале было зафиксировано сразу несколько ложных сообщений об индийских мигрантах. В одном вбросе шла речь о "введении социальных выплат" – для этого использовали дипфейк с участием Дениса Паслера. Также были выявлены фейковые новости о "выделении жилья трудовым мигрантам из Индии" и "задержании иностранных наркоторговцев".