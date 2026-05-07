В Москве задержали "звездного" адвоката Александра Карабанова

"Звездный" адвокат Александр Карабанов задержан в Москве, его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. По данным ТАСС, адвоката задержали при попытке улететь в Сочи.

По версии следствия, Карабанов мог принять деньги от своего клиента, в отношении которого силовики проводили доследственную проверку, за содействие в прекращении уголовной ответственности. Но реальных механизмов воздействия на правоохранительные органы при этом у адвоката не было.

Сообщается, что Карабанов вину не признает.

В разное время Александр Карабанов представлял интересы семьи полковника Дмитрия Захарченко, бизнесмена Сергея Полонского, был защитником погибшего бизнесмена Умара Джабраилова по делу о стрельбе в отеле, выступал адвокатом Яны Рудковской и Евгения Плющенко, семьи Жанны Фриске, владельца ресторанов "Корчма Тарас Бульба" Юрия Белойвана.