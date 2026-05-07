"ПСЖ" с Сафоновым вышел в финал Лиги чемпионов

"Пари Сен-Жермен" и "Бавария" сыграли вничью в ответном полуфинале Лиги чемпионов UEFA.

Встреча в Германии завершилась со счётом 1:1. Счёт на 3-й минуте игры открыл форвард гостей Усман Дембеле. Уже в компенсированное ко второму тайму время отличился нападающий хозяев Харри Кейн, но большего "Бавария" добиться не смогла. Российский вратарь парижан Матвей Сафонов отыграл на поле весь матч.

"ПСЖ" является действующим обладателем титула. В финале французы встретятся с английским "Арсеналом". Решающая игра пройдёт 30 мая в Будапеште.