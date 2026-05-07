В Кузбассе эвакуирована шахта "Алардинская" из-за повышения уровня угарного газа

Шахта "Алардинская" в Кемеровской области эвакуирована из-за превышения допустимого уровня угарного газа. На поверхность вывели 132 шахтеров, которые в момент инцидента находились в забое. Пострадавших нет. Прокуратура сообщила, что появление в шахте угарного газа было связано с "возгоранием кабельной продукции". Сейчас надзорный орган совместно со Следственным комитетом проводят проверку.

В МЧС сообщили, что пока добыча угля на шахте приостановлена.

Шахта "Алардинская" входит в группу "Распадская" (одно из крупнейших в стране угледобывающих предприятий). Производительность шахты составляет около 3 млн тонн в год.