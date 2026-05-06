Власти Среднеуральска готовят гражданские укрытия на случай ракетной опасности

Власти Среднеуральска объединились с управляющими компаниями для подготовки гражданских укрытий. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

"На фоне текущей обстановки администрация Среднеуральска усилила меры по обеспечению безопасности граждан", - говорится в сообщении.

Укрытиями послужат подвалы. Сейчас проводится проверка их технического состояния, подвальные помещения очищают от мусора и проводят туда освещение. Дубликаты ключей было решено передать старшим по подъездам.

В ночь на 5 мая в Свердловской области прозвучали сирена и объявление о ракетной опасности. Режим "ракетная опасность" был введен во всех регионах Приволжского федерального округа, а также в Свердловской, Курганской, Челябинской областях и ХМАО. Из-за воздушной опасности были закрыты 14 аэропортов на территории РФ. В крупных городах ночью звучали сирены. Позднее выяснилось, что в Чебоксарах беспилотники атаковали жилые дома.

Ранее в мэрии Екатеринбурга также рассказали, как найти ближайшее бомбоубежище.