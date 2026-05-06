Врио главы Дагестана отправил в отставку правительство республики

Врио главы Дагестана Федор Щукин своим указом отправил правительство республики в отставку. Этим же указом врио председателя правительства Дагестана назначен Магомед Рамазанов, ранее он был заместителем полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе.

Кандидатура Рамазанова на этот пост была согласована на встрече президента России Владимира Путина с руководством Дагестана 30 апреля. На той же встрече сообщалось, что прежний руководитель республики Сергей Меликов подал в отставку по собственному желанию и перейдет на другую работу. Однако, 4 мая, объявляя о своей отставке, Меликов сообщил, что пока попросил не назначать его ни на какую госслужбу, поскольку он хочет помочь освоиться на новом месте только назначенному руководителю региона Федору Щукину.

"По своему опыту знаю, что ему потребуется время, чтобы вникнуть в дела, поэтому я попросил пока не направлять меня на новый участок работы. По мере сил и возможностей буду помогать, подсказывать столько, сколько это потребуется, потому что несу ответственность за все начатые нами проекты, которые при их реализации, в этом я уверен, изменят жизнь любимой мною республики", - написал Меликов в своем Telegram-канале, не уточнив, в каком качестве будет помогать своему преемнику.

Срок полномочий Меликова как главы региона заканчивался в сентябре. Отставке Меликова предшествовала трагическая ситуация с наводнением в Дагестане, в результате которого пострадали и лишились жилья тысячи людей. Ситуация вызвала широкий общественный резонанс в российском обществе.