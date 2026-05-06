Россияне потратили на зарубежные туры почти 600 млрд рублей

В прошлом году российские туристы платили за одну поездку за границу в среднем 92,7 тысячи рублей. Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко сообщил журналистам РИА Новости, что общая выручка туроператоров от продажи зарубежных путевок составила 596,2 миллиарда рублей. Эти цифры показывают, сколько денег граждане вложили в международный отдых за прошедший сезон.

Осауленко также отметил, что бизнес в сфере выездного туризма начал активно расти. Сейчас в ассоциацию "Турпомощь" входят 435 компаний. Глава организации подчеркнул, что количество туроператоров на рынке постоянно увеличивается. Это означает, что отрасль успешно развивается, а конкуренция среди фирм, которые отправляют россиян на отдых в другие страны, становится сильнее.

Сообщалось, что несмотря на санкции и рекомендации Брюсселя ограничить въезд для россиян, консульства стран Евросоюза в прошлом году выдали гражданам РФ более 620 тысяч туристических виз. По данным портала Euractiv, этот показатель вырос на 10,2% по сравнению с предыдущим периодом, достигнув максимума за последние годы.