80% храмов и монастырей в Свердловской области – объекты культурного значения

В Екатеринбурге прошел семинар для священнослужителей, ключевой темой которого стали обсуждения изменений в законодательстве о сохранении и содержании объектов культурного наследия в нашей стране.

Около ста участников собрались по инициативе Митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения и Фонда святой Екатерины. Все они служат в храмах и монастырях, которые являются памятниками истории и культуры.

«Около 80% всех храмов нашей епархии являются объектами культурного наследия. Нам очень важно, чтобы это наследие, которое до нас дошло в достаточно «живом» виде, после нас осталось не просто живым, а улучшило своё состояние. Для этого очень важны компетенции священников, которые являются настоятелями храмов-объектов культурного наследия. Если они не обладают достаточными компетенциями по сохранению объектов культурного наследия – как эксплуатировать, как ремонтировать, как сохранять, как развивать, то начинается диалог (с контрольно-надзорными органами – ред.) в виде штрафов и разрушение памятников. Для того, чтобы этого не произошло, проводится замечательный семинар – мы встречаемся с лучшими специалистами Уральского и Приволжского федеральных округов, которые делятся своим опытом и помогают нам бережно, компетентно относиться к храмам с тем, чтобы при правильной эксплуатации, при правильном ремонте в них совершалось богослужение, проповедовалось слово Божие. Чтобы это приносило не слёзы и штрафы, а радость доброго взаимного общения – такую, как сегодня у нас в зале» - сказал Владыка Евгений.

Проведение семинара обусловлено высокой актуальностью темы: с 1 марта 2026 года вступили в силу изменения в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». Нововведения касаются требований к текущему содержанию объектов, локальным ремонтным работам, инженерно-техническому оборудованию и так далее.

В рамках семинара эксперты подробно разъяснили участникам новые законодательные нормы, порядок их применения и ответственность за нарушение требований. Особое внимание было уделено практическим вопросам организации и проведения работ на объектах культурного наследия, взаимодействию с органами охраны памятников, а также транспортировки и перевозки, например, икон или церковной утвари, имеющих историческое и культурное значение.

«В принципе в новых поправках нет ничего сложного. Они даже более разрешительного характера. Главное – это следовать тому порядку, который указан в законе и оформить соответствующий перечень документов. Прежде всего – проектную документацию. При необходимости мы всегда открыты к диалогу и готовы проконсультировать на каждом этапе», - прокомментировал начальник территориального отдела Управления Министерства культуры Российской Федерации по Приволжскому и Уральскому федеральным округам Константин Почепнев.

Фонд святой Екатерины выразил готовность и в дальнейшем оказывать информационную и консультационную поддержку сотрудникам Екатеринбургской епархии по вопросам бережного и правильного содержания, а также сохранения зданий храмовых и монастырских комплексов.

«Одним из важнейших направлений деятельности Фонда святой Екатерины является поддержка православных храмов и монастырей на территории Свердловской области. И конечно для фонда важно, чтобы содержание и восстановление храмов, которые являются объектами культурного наследия, было с соблюдением всех юридических норм. Надеюсь, что такие семинары будут проходить на постоянной основе и совместными усилиями по благословению Владыки Евгения мы сможем сохранить и приумножить духовное и историческое достояние нашей страны», - делится заместитель директора Фонда святой Екатерины Татьяна Прусевич