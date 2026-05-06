Минпромторг выступил за введение НДС в 22% на интернет-заказы из-за рубежа

Минпромторг и Минфин прорабатывают возможность введения НДС в 22% на иностранные товары, заказанные в интернете. Если поправки будут одобрены, они вступят в силу с 1 января 2027 года, передает ТАСС со ссылкой на Министерство промышленности и торговли. НДС на импортируемые товары будет увеличиваться постепенно: 2027 год – 7%, 2028 год – 14%, 2029 год – 22%.

При этом Минэкономразвития в апреле выступило за льготы для социальных товаров из-за границы, заказанных в сети. Ставка на них могла бы составить 10% (при этом в 2027 году – всего 3%).