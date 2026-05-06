Более 150 подростков приняли участие в военно-спортивной игре "Победа" в Ялуторовском округе, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Ребята соревновались в прохождении полосы препятствий, оказании доврачебной помощи, стрельбе, сдаче ГТО и других испытаниях на выносливость.

"Организаторы игры "Победа" в Ялуторовском округе продолжают славные традиции проведения крупных мероприятий, значимых для военно-патриотического воспитания молодежи. Участвуя в таких масштабных соревнованиях, ребята развивают командный дух, чувства взаимопомощи, патриотизма, волю к победе, стремление выстоять и стать лучшими из лучших", – отметил директор департамента молодежной политики Тюменской области Артем Дяченко.

Состязания проходят уже 20-й год подряд и традиционно посвящены Дню Победы.

"Мы чествуем наших ветеранов, говорим им слова благодарности и помним о героях, которые не вернулись домой. В этом году День Победы с нами встречают один ветеран Великой Отечественной войны и 15 тружеников тыла. Низкий им поклон", – отметил глава Ялуторовского муниципального округа Андрей Гильгенберг.

Почетными гостями мероприятия стали председатель комитета по аграрным вопросам Тюменской областной думы Владимир Ковин, председатель правления организации "Ветераны пограничники Тюменской области" Нуртдин Ибрагимов.