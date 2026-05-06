Фотокорреспондент ТАСС попал под удар украинского БПЛА в Запорожье

Фотокорреспондент ТАСС Александр Полегенько попал под удар украинского беспилотника в Запорожской области. Это произошло во время объявленного Владимиром Зеленским "режима тишины".

Автомобиль журналиста был атакован дроном в центре города Васильевка. Полегенько не пострадал, машина получила повреждения, сообщает ТАСС.

В апреле в Донецке из-за обстрела ВСУ пострадал военкор "Известий" Евгений Быковский. Он фиксировал последствия ночного удара беспилотников по городу. Врачи диагностировали у журналиста акубаротравму.