День Победы остается главным праздником для россиян. Его назвали 80% опрошенных. В том числе среди молодежи его упомянули 72%. По опросу SuperJob День Победы опередил Новый год.

Акцию "Георгиевская ленточка" и "Бессмертный полк" положительно воспринимают около 70%. Однако здесь заметно более прохладное отношение молодежи - около 22% воспринимают их полностью или скорее отрицательно. Это в два раза больше, чем в среднем.

Ранее власти не раз признавали, что дети очень плохо знают историю Великой Отечественной войны. В том числе это делал Сергей Кравцов, когда был главой Рособрнадзора.

Накануне стало известно, что в Рязанской области 72% школьников не смогли назвать ни одной книги о Великой Отечественной войне.