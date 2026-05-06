Вся Россия перейдет на электронные билеты в электричках к 2035 году

Правительство России планирует внедрить продажу электронных билетов на всех маршрутах пригородных поездов к 2035 году. Об этом сообщил кабинет министров после того, как премьер-министр Михаил Мишустин утвердил общую концепцию развития железнодорожного сообщения. Власти рассчитывают, что через несколько лет пассажиры смогут покупать проездные документы через интернет в любой точке страны, где ходят электрички.

Новый документ определяет, как именно будут работать пригородные перевозки в ближайшее десятилетие. Главная цель правительства - дать людям возможность оплачивать проезд онлайн на каждом существующем направлении. Это упростит поездки и избавит пассажиров от необходимости искать кассы или бумажные билеты. Чиновники обещают, что современные цифровые сервисы станут доступны повсеместно, вне зависимости от удаленности региона.

