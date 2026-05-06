Елка выступит на мотофестивале "Движение" в Екатеринбурге

Певица Елка выступит на громком фестивале музыки, спорта и мотокультуры "Движение" в Екатеринбурге. Об этом сообщают организаторы фестиваля в своих социальных сетях.

"Одна из самых узнаваемых фигур в российской поп-музыке. Ее путь строился не на сиюминутных трендах, а на внимании к эмоциям и смыслу. Важная особенность творчества Елки — искренность и внутренний диалог со зрителем. Ее музыка не работает по шаблонам и не стремится стать трендом любой ценой", — говорится в сообщении.

Как обещают организаторы, помимо полюбившихся многим хитов, со сцены также прозвучат новые песни из недавно вышедших мини-альбомов "Кайфово и глупо" и "Надо проще". Ее выступление запланировано на второй день фестиваля - 6 июня.

Напомним, что фестиваль продлится с 5 по 7 июня. Выступать перед любителями экстрима со всего Урала также будут участники свердловских рок-групп Nautilus Pompilius и "Смысловые галлюцинации" — Вячеслав Бутусов и Сергей Бобунец, группы "Чиж & Co" и "Северный флот".