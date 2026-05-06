06 Мая 2026
В Сингапурских школах детей будут пороть розгами за буллинг

В Сингапуре вводятся телесные наказания для мальчиков, которые издеваются над другими в школе. Дети старше девяти лет будут подвергаться ударам розгами (до трех ударов). Власти уверяют, что экзекуции будут применяться только в качестве "крайней меры". По данным Guardian, применить такое наказание к школьникам могут и за кибербуллинг, то есть издевательства в интернете.

Министр образования Сингапура Десмонд Ли заявил в парламенте, что телесные наказания будут применяться только "в том случае, если все остальные меры окажутся недостаточными, учитывая серьезность проступка". "Будут соблюдаться строгие протоколы для обеспечения безопасности учения. Телесные наказания должны быть одобрены директором и проводиться только уполномоченными учителями", - сообщил министр. Также он добавил, что школы будут учитывать возраст ученика и возможность того, что "телесное наказание поможет ученику извлечь урок из своей ошибки и осознать серьезность содеянного".

Министерство образования вышло с инициативой о телесных наказаниях после годичного мониторинга проблемы травли в школах, а также после нескольких резонансных случаев буллинга, которые привлекли внимание общественности.

Ли сообщил, что после применения порки школа "будет следить за самочувствием ученика, предоставлять ему психологическую помощь".

Поскольку законы Сингапура запрещают применять телесные наказания к девочкам, на них будут воздействовать дисциплинарно: оставлять после уроков, отстранять от занятий, снижать оценки за поведение.

Порка как наказание, назначенное судом, было введено в Сингапуре британскими колонизаторами в XIX веке и до сих пор применяется к мужчинам моложе 50 лет. Порку могут назначить за грабеж, мошенничество или нарушение визового режима больше чем на 90 дней.

Международные организации, такие как ЮНИСЕФ, агентство ООН по делам детей, выступают против применения телесных наказаний к детям. В докладе Всемирной организации здравоохранения, опубликованном в прошлом году, говорится, что телесные наказания остаются "тревожно распространенными" во всем мире. По оценкам ВОЗ, во всем мире ежегодно около 1,2 миллиарда детей в возрасте от 0 до 18 лет подвергаются телесным наказаниям.

Теги: буллинг, школа, сингапур, дети


