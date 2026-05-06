В венгерской деревне Цеце восстановили мемориал советским солдатам

Власти и дипломаты открыли после ремонта памятник воинам Советского Союза в венгерской деревне Цеце. Об этом пишет РИА Новости. Российский посол Евгений Станиславов на церемонии напомнил, что в этих местах шли тяжелые бои. Они стали частью Балатонской оборонительной операции, во время которой красноармейцы отбили последнюю атаку гитлеровских войск во Второй мировой войне.

Сотрудники представительства Министерства обороны России по военно-мемориальной работе провели огромную архивную проверку. Специалисты уточнили данные 180 павших бойцов и впервые выяснили имена еще 389 человек. Благодаря этому труду на мемориале теперь стоят имена всех 569 солдат и офицеров. Дипломаты и историки вернули из небытия личности героев, которые отдали жизни в сражениях за освобождение региона.

