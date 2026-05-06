40 многоквартирных домов повреждены при атаке ВСУ на Чебоксары

40 многоквартирных домов и социальные объекты, включая школы, детские сады и электромеханический колледж, повреждены в Чебоксарах в результате атаки ВСУ. Об этом сообщил глава Чувашии Олег Николаев в мессенджере "Макс".

По его словам, специалисты проводят поквартирные обходы для оценки ущерба. В пунктах временного размещения уже приняли более тысячи человек. Пострадавшим доступны единовременные выплаты, компенсации за утрату имущества и пособия по здоровью, добавил губернатор.

В ночь на 5 мая в Чувашии был объявлен режим ракетной опасности. Затем ВСУ атаковали беспилотниками Чебоксары и Чебоксарский округ. Два человека погибли, 35 пострадали. В республике введен режим ЧС регионального характера.