Специалисты ТюмГУ обнаружили в вечной мерзлоте одноклеточные живые организмы, ранее неизвестные науке

Специалисты Тюменского государственного университета (ТюмГУ) обнаружили в вечной мерзлоте одноклеточные живые организмы, ранее неизвестные науке. Сам этот слой вечной мерзлоты существует в таком виде уже около 40 тыс. лет, сообщает ТАСС.

Ученые ТюмГУ описали новый для науки вид хищного одноклеточного организма, сохранившего жизнеспособность в вечной мерзлоте со времен позднего плейстоцена. Живая культура микроорганизма была выделена из керна многолетнемерзлых отложений, отобранного с глубины около 9 метров на второй надпойменной террасе реки Хейгияха в Надымском районе Западной Сибири, датируемого возрастом 39 тысяч лет.

Анализ показал, что новый вид представляет собой обособленную эволюционную линию, родственную современным видам т.н. центрохелидных солнечников из почв. Это широко распространенные хищные протисты (одноклеточные, обладающие оформленным ядром), которые живут в пресных и морских водоемах, а также в почвах. Для передвижения и охоты они используют тонкие радиальные выросты своей клеточной мембраны. Они питаются бактериями, другими одноклеточными, грибами и мелкими многоклеточными.

Ученые показали, что на фоне климатических изменений и таяния вечной мерзлоты не только бактерии, но и сложноорганизованные хищные протисты способны сохранять жизнеспособность на геологических временных масштабах. Возвращение таких, генетически удаленных линий хищников в активные сферы обитания может повлиять на структуру современных микробных сообществ почв и водоемов. Масштаб таких эффектов пока остается неизученным.

"Вечная мерзлота традиционно рассматривается как уникальный резервуар древней микробной жизни, однако разнообразие и жизнеспособность протистов по-прежнему остаются слабоизученными. До настоящего времени сведения о жизнеспособных солнечниках в древних отложениях были крайне ограничены единичными находками из голоценовых осадков", - отметила старший научный сотрудник лаборатории AquaBioSafe Елена Герасимова.

Результаты исследования опубликованы в журнале European Journal of Protistology.