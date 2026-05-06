Специалисты ТюмГУ обнаружили в вечной мерзлоте одноклеточные живые организмы, ранее неизвестные науке

06 Мая 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Наука и техника Ямало-Ненецкий АО Тюменская область Уральский ФО
Фото предоставлено пресс-службой компании &quot;Мессояханефтегаз&quot;

Специалисты ТюмГУ обнаружили в вечной мерзлоте одноклеточные живые организмы, ранее неизвестные науке

Специалисты Тюменского государственного университета (ТюмГУ) обнаружили в вечной мерзлоте одноклеточные живые организмы, ранее неизвестные науке. Сам этот слой вечной мерзлоты существует в таком виде уже около 40 тыс. лет, сообщает ТАСС.

Ученые ТюмГУ описали новый для науки вид хищного одноклеточного организма, сохранившего жизнеспособность в вечной мерзлоте со времен позднего плейстоцена. Живая культура микроорганизма была выделена из керна многолетнемерзлых отложений, отобранного с глубины около 9 метров на второй надпойменной террасе реки Хейгияха в Надымском районе Западной Сибири, датируемого возрастом 39 тысяч лет.

Анализ показал, что новый вид представляет собой обособленную эволюционную линию, родственную современным видам т.н. центрохелидных солнечников из почв. Это широко распространенные хищные протисты (одноклеточные, обладающие оформленным ядром), которые живут в пресных и морских водоемах, а также в почвах. Для передвижения и охоты они используют тонкие радиальные выросты своей клеточной мембраны. Они питаются бактериями, другими одноклеточными, грибами и мелкими многоклеточными.

Ученые показали, что на фоне климатических изменений и таяния вечной мерзлоты не только бактерии, но и сложноорганизованные хищные протисты способны сохранять жизнеспособность на геологических временных масштабах. Возвращение таких, генетически удаленных линий хищников в активные сферы обитания может повлиять на структуру современных микробных сообществ почв и водоемов. Масштаб таких эффектов пока остается неизученным.

"Вечная мерзлота традиционно рассматривается как уникальный резервуар древней микробной жизни, однако разнообразие и жизнеспособность протистов по-прежнему остаются слабоизученными. До настоящего времени сведения о жизнеспособных солнечниках в древних отложениях были крайне ограничены единичными находками из голоценовых осадков", - отметила старший научный сотрудник лаборатории AquaBioSafe Елена Герасимова.

Результаты исследования опубликованы в журнале European Journal of Protistology.

Теги: мерзлота, организмы, одноклеточные


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети