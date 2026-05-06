Остался в силе приговор экс-главе ЮУ КЖСИ за злоупотребление полномочиями

В Челябинске вступил в силу приговор бывшему генеральному директору АО СЗ "ЮУ КЖСИ". Он наказан за злоупотребление должностными полномочиями.

В ноябре 2021 – августе 2023 гг. он получил 34 млн руб., принадлежавшие организации. Он потратил их по-своему. За это суд первой инстанции приговорил его к полутора годам условно. Позже сторона обвинения обжаловала приговор, и в результате нового рассмотрения бывший гендиректор получил полтора года колонии-поселения.

Сторона защиты обжаловала приговор, требуя "условку". Челябинский областной суд оставил приговор без изменения. Он вступил в законную силу, осуждённый должен самостоятельно уехать к месту отбывания наказания, сообщает прокуратура Челябинской области.