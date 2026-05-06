Константин Бабкин: Ужесточение субсидирования льготных кредитов усилит кризис в АПК

Минсельхоз России подготовил проект приказа, в котором предлагается сократить размер субсидирования льготных кредитов до 50% ключевой ставки Банка России. Сейчас несколько приоритетных направлений развития АПК получают кредиты, ставка по которым субсидируется на 70%.

Согласно пояснительной записке, из-за отсутствия дополнительных источников финансирования и дефицита средств федерального бюджета, необходимых на реализацию механизма льготного кредитования, ведомство вынуждено переводить льготные кредитные договоры на коммерческую ставку или снизить размер субсидирования кредитов.

Ужесточение норм накладывается на уже зафиксированное статистикой ухудшение финансового положения сельхозпроизводителей. По данным Росстата, доля убыточных предприятий в отрасли за 2025 год увеличилась с 20,7% до 23,1%, прибыль в АПК сократилась на 13,2%, а убыток вырос на 65,3%. В таких обстоятельствах удорожание заемных средств, пусть и формально остающихся льготными, превращается из инструмента макроэкономической балансировки в прямой фактор сжатия реального сектора, который теряет рентабельность.

Своим мнением о ситуации с Накануне.RU поделился председатель Экономического совета ЛДПР, президент ассоциации производителей специализированной техники "Росспецмаш" Константин Бабкин.

"Мы видим, что включается очередной этап экономии. Но боюсь, что такие меры еще больше затормозят производство промышленной и аграрной продукции, а значит, и в целом экономику. Сейчас ситуация в сельском хозяйстве и в других отраслях и без того сложная", — сказал в беседе с Накануне.RU Константин Бабкин.

АПК встречает новый виток ограничений с грузом накопленных кризисных тенденций. И если параметры господдержки аграриев будут ухудшены, то и сельхозмашиностроение, критически зависимое от платежеспособного спроса аграриев, столкнется с необходимостью масштабного сворачивания выпуска, что отразится на занятости и доходах в индустриальных регионах.

"Если будет принято такое решение, то год будет очень тяжелый и придется сильно сокращать производство", — пояснил Константин Бабкин.

Сокращение доступности финансирования напрямую влияет и на инвестиционную активность. Предприятия сельхозмашиностроения остановили реализацию проектов по модернизации и расширению мощностей, а теперь вынуждены выбирать между сохранением персонала и поддержанием минимально необходимого уровня загрузки цехов.

"Последствия для заводов [сельхозмашиностроения] в ближайшей перспективе — это падение продаж и сокращение производства, доходов предприятий соответственно. Мы и так уже все инвестиционные проекты затормозили и остановили. Теперь придется решать, чем еще жертвовать", — говорит Константин Бабкин.

Одним из немногих инструментов, долгое время компенсировавших недостаток рыночного спроса на технику, была программа субсидирования производителей сельхозмашин, заложенная в постановлении правительства №1432. Ее объемы уже подверглись секвестру, механизм распределения субсидий, по оценкам участников рынка, остается непрозрачным и малопредсказуемым, что лишает предприятия возможности строить даже краткосрочные производственные планы.

"Программа 1432 много лет помогала, и сейчас она действует, но не в том объеме и не так. То, что ее уже сократили, — это тоже одна из причин кризиса", — объяснил эксперт.

Политика урезания поддержки в фазе спада создает мультипликативный негативный эффект, распространяющийся от поля до сборочного конвейера сельхозтехники. Вопрос о длительности периода сниженного спроса остается открытым, однако уже очевидно, что попытка сэкономить бюджетные средства за счет аграрного и машиностроительного секторов не приближает выход из стагнации. Предприятиям все сложнее сохранять производственные компетенции и кадровый потенциал.

"Теперь вопрос состоит в том, к какому периоду готовиться. Сколько он продлится? Месяцы? Годы? Этот вопрос непонятен. Конечно, такие решения не будут способствовать развитию сельского хозяйства", — сказал в беседе с Накануне.RU Константин Бабкин.