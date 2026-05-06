В школьный курс обществознания ввели иерархическую систему неравенства

В школьном курсе обществознания есть отдельный курс социологии, в рамках которого дается социология Питирима Сорокина. Об этом заявил учитель истории и обществознания Иннокентий Кресик.

Он поразился двум определениям, которые выпускникам нужно запомнить. "Стратификация – иерархическая система неравенства, формирующая различные слои (страты) общества". А также что она "имеет четыре оси координат (линейки стратификации), которые расположены вертикально и рядом друг с другом: доход, власть, образование, престиж".

"Эти вот два определения надо школьнику не просто запомнить. Это подается как истина, не подлежащая сомнению. Она выдается как "нормальная" модель существования общества", - пишет педагог.

Он уверен, что такое определение прямо противоречит Конституции РФ, которая гарантирует равенство прав и свобод любого гражданина в независимости ни от каких признаков.

Ввести в школах стратовое обучение ранее предлагал депутат Госдумы Игорь Антропенко ("Единая Россия"). Позже глава СПЧ Валерий Фадеев прокомментировал это так, что детям с 5 класса хотят оставить только три предмета, по которым они будут сдавать ЕГЭ, а все остальное им и не нужно. И их уровень будет такой, что они никогда не будут даже знать о своей глупости.