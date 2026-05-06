Биткойн идет на взлет: цена криптовалюты впервые с января превысила $82 тысячи

Биткойн вырос в цене на 1,2% и сейчас торгуется на уровне 81,7 тысячи долларов. Данные биржи Binance показывают, что во время сегодняшних торгов курс монеты на пике достигал 82,2 тысячи долларов. Криптовалюта пробила отметку в 82 тысячи впервые с 31 января этого года, пишет "Ъ".

За последнюю неделю биткойн прибавил более 2% к своей стоимости, а 4 мая он уверенно перешагнул порог в 80 тысяч долларов. Несмотря на этот успех, эксперты пока не видят признаков восстановления всего рынка. Большинство других монет (альткойнов) все еще дешевеют или стоят на месте без серьезных колебаний.

Инвесторы поддерживают рост биткойна из-за ожиданий в США. Рынок ждет, что в Федеральной резервной системе (ФРС) скоро сменится глава. Эти надежды на перемены в американской финансовой политике подталкивают курс криптовалюты вверх.

Ранее сообщалось, что Московская биржа планирует полностью внедрить технологии для торговли криптовалютой к концу 2026 года, чтобы запустить легальные операции сразу после вступления в силу нового закона в 2027 году. Реформа позволит россиянам инвестировать в цифровые монеты через официальные биржи и обменники, однако использовать крипту для оплаты товаров будет строго запрещено.