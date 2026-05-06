Москалькова сообщила об обнаружении двух офицеров, пропавших без вести

Двое российских военных, которые числились пропавшими без вести, найдены на Украине. Семьи искали их больше года, сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

"Буквально вчера я получила <...> с Украины фотографии наших офицеров, которые попали в плен", — цитирует ее РИА Новости.

В январе Москалькова сообщила, что судьбу более двух тысяч без вести пропавших военнослужащих удалось установить с начала СВО. Часть из них оказалась в плену на территории Украины.