Игорь Мартынов направил в профильный комитет областной Думы законопроект о корректировке бюджета ТФОМС Астраханской области на 2026 год

Председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов направил на рассмотрение в комитет регионального парламента по бюджету и налогам проект закона «О внесении изменений в Закон Астраханской области «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов», внесенный Правительством Астраханской области.

Документ разработан в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, федеральным законодательством об обязательном медицинском страховании, а также с учетом остатков средств бюджета ТФОМС по состоянию на 1 января 2026 года и фактического исполнения бюджета фонда за январь – февраль текущего года.

Законопроект предусматривает корректировку основных параметров бюджета территориального фонда ОМС на 2026 год. Согласно документу, доходная часть бюджета составит 21 238 621,1 тыс. рублей (уменьшение на 15 386,2 тыс. рублей), расходная часть – 21 867 821,7 тыс. рублей (увеличение на 613 814,4 тыс. рублей). Параметры бюджета на плановый период 2027 и 2028 годов остаются без изменений.

Корректировка доходной части обусловлена уточнением налоговых и неналоговых поступлений, а также безвозмездных поступлений из федерального бюджета. В частности, увеличены поступления от штрафов, санкций и денежных взысканий, а также учтены фактические возвраты остатков целевых межбюджетных трансфертов прошлых лет.

Расходная часть бюджета ТФОМС увеличена, в том числе за счет: отражения расходов бюджета территориального фонда, финансовым обеспечением которых является возвращенный остаток средств субвенций, межбюджетных трансфертов Федерального фонда ОМС прошлого периода в сумме 542 498,4 тыс. рублей (направляются на оплату медицинской помощи, оказанной в 2025 году, а также на выполнение функций органа управления фонда); использования остатка средств территориального фонда по состоянию на 1 января 2026 года в сумме 44 387,5 тыс. рублей (направляются на финансовое обеспечение территориальной программы ОМС и мероприятия по дополнительному профессиональному образованию медицинских работников); поступления межбюджетных трансфертов из Федерального фонда ОМС в сумме 26 928,5 тыс. рублей (на софинансирование оплаты труда врачей и среднего медперсонала, а также на стимулирующие выплаты за выявление онкологических заболеваний).

Стоимость территориальной программы ОМС на 2026 год составит 20 756 873,9 тыс. рублей (увеличение на 445,5 тыс. рублей). Подушевой норматив финансирования на одного застрахованного достигнет 22 782,6 рубля.

Кроме того, проектом закона уточняется размер нормированного страхового запаса ТФОМС – он увеличивается на 152 009,1 тыс. рублей и составит 2 052 009,1 тыс. рублей. Данные средства будут направлены на оплату медицинской помощи, оказанной в 2025 году застрахованным лицам в рамках межтерриториальных расчетов.

Законопроект направлен в профильный комитет Думы Астраханской области для предварительного рассмотрения.