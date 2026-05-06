В Пермском крае женщина подозревается в мошенничестве при получении выплат

Следователем следственного отдела по городу Чайковский регионального управления СК России возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы 1975 года рождения. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат в крупном размере), сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Следствием установлено, что 12 марта 2025 года подозреваемая обратилась в Министерство труда и социального развития Пермского края по Чайковскому городскому округу и предоставила сотрудникам учреждения заявление о назначении государственной социальной помощи на основании социального контракта, а также заключила социальный контракт на осуществление предпринимательской деятельности по переработке и обороту вторичного сырья. Одним из условий получения вышеуказанного гранта на развитие бизнеса является статус малоимущего. Для этого женщина предоставила в заявлении заведомо ложные сведения о доходах своей семьи.

На основании предоставленных документов подозреваемая получила денежные средства в сумме 350 тысяч рублей, чем причинила ущерб бюджету Пермского края на указанную сумму.

Преступление выявлено сотрудниками ОЭБиПК ОМВД России по Чайковскому городскому округу.

Следователем СК России проводится комплекс необходимых следственных и иных процессуальных действий, допрашиваются подозреваемая и свидетели. Изучаются движения денежных средств по банковским счетам подозреваемой.

Фигурант полностью возместила причиненный ущерб. Расследование уголовного дела продолжается.