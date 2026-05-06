Суд не стал ужесточать приговор экс-партнеру Чекалиных

Мосгорсуд признал законным приговор бывшему партнеру блогеров Чекалиных Роману Вишняку, который получил 2,5 года колонии по делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ. Об этом сообщил РИА Новости один из участников процесса.

Прокуратура настаивала на ужесточении срока до 4 лет.

Дело Вишняка было выделено в отдельное производство и слушалось в особом порядке. Ранее он признал вину и заключил досудебное соглашение.

В апреле бывшего мужа блогерши Лерчек Артема Чекалина приговорили к семи годам колонии и штрафу в 194 млн рублей по делу о незаконных валютных операциях. Обвинение заявило, что бывшие супруги выводили средства на счета компаний в ОАЭ. Зарабатывали Чекалины на онлайн-фитнес-марафонах в соцсетях.

У Валерии Чекалиной было выявлено онкологическое заболевание в четвертой стадии. На время проведения лечения, в том числе химиотерапии, суд приостановил дело в отношении нее и освободил Лерчек из-под домашнего ареста.