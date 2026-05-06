Акция "Минута молчания" пройдет в Тюмени 9 мая на перекрестке улиц Республики и Мельникайте

Акция "Минута молчания" пройдет в Тюмени 9 мая на перекрестке улиц Республики и Мельникайте, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Инициатива, ставшая в областной столице традиционной, состоится в 18.55. На пересечении улиц ровно на одну минуту будет остановлено движение транспорта. В это время в радиоэфире прозвучит метроном – частота 105,6 FM.

На городских экранах покажут тематические кадры, посвященные подвигу советского народа и памяти героев Великой Победы.

Ожидается, что участие в акции, посвященной памяти погибших, примут более 1000 человек.

Организатором выступает Тюменское региональное отделение "Молодой Гвардии".

Также в Тюмени в честь Дня Победы откроются точки полевой кухни. Полевую кашу смогут попробовать пассажиры и гости аэропорта Рощино. 7 мая в 12:00 на площади перед аэровокзалом состоится торжественное мероприятие с полевой кухней. Кроме того, в программе – выставка военной техники и вооружения, выступления творческих коллективов, мастер-класс по плетению маскировочных сетей.

В пресс-службе аэропорта отметили, что въезд на парковку перед аэровокзалом на время мероприятия будет бесплатным.

Также на солдатскую кашу и горячий чай жителей и гостей Тюмени приглашает Сбербанк. 9 мая с 13.00 до 14.00 у главного офиса (улица Рижская, 61) пройдет праздничный концерт, посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.