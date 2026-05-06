В районе Архыза нашли потерявшихся туристок

В Карачаево-Черкесии нашли двух туристок, пропавших два дня назад. Девушек искали несколько групп спасателей.

Обнаружить девушек удалось на озере Любви (2400 м над уровнем моря) в Архызе – туда они и направлялись по изначальному плану похода, в ходе которого заблудились и перестали выходить на связь. Сообщается, что помощь медиков туристам не понадобилась, спасатели сопровождают из в близлежащее село Маруха.

24-летняя Виктория и 26-летняя Дарья вышли из поселка Теберда 24 апреля. 3 мая девушки должны были выйти к поселку Архыз, но за день до планового окончания похода они связались с родственниками и сообщили, что им нужна помощь в спуске из горного района. О своем местонахождении они сообщить не смогли.