"Бесплатное такси для участников СВО" в Свердловской области оказалось фейком

Информация о так называемом "бесплатном такси для участников СВО" в Свердловской области является фейком. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики региона.

Ранее в Сети было опубликовано распоряжение якобы за подписью свердловского губернатора Дениса Паслера "О мерах поддержки участников специальной военной операции в период с 8 по 10 мая 2026 года". Утверждалось, что в эти даты таксисты региона должны бесплатно возить участников СВО после предъявления теми удостоверения или военного билета.

На самом деле Паслер ничего подобного не подписывал.

"Подобные вбросы направлены на введение граждан в заблуждение и нагнетание общественной напряженности. Не распространяйте недостоверную информацию в мессенджерах и социальных сетях", - отметили в департаменте.

Напомним, что в преддверии майских праздников на Среднем Урале был выявлен фейк о "патриотическом субботнике".