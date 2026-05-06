Из Минцифры могут уйти ключевые руководители

Министерство цифрового развития РФ ждет реорганизация, между департаментами перераспределят полномочия, сама структура подразделений тоже изменится. Кроме того, ведомство могут покинуть некоторые ключевые руководители. Например, заместители министра Сергей Кучушев и Александр Шойтов, пишет РБК со ссылкой на осведомленные источники.

Кучушев курирует департамент экономики и финансов, департамент развития IT-отрасли и департамент развития цифровых компетенций и образования. В ведении Шойтова находится департамент информационной безопасности. Также есть вероятность, что свой пост покинет врио директора департамента обеспечения кибербезопасности Евгений Хасин.

По некоторым данным, в ходе реорганизации полномочия и обязанности департамента информационной безопасности могут быть перераспределены не только между другими департаментами, но и между ФСБ и ФСТЭК.