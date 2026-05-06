СМИ: США и Иран близки к заключению меморандума о завершении войны

США и Иран близки к подписанию меморандума о взаимопонимании, который должен положить конец войне. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

Проект меморандума основан на американском плане из 14 пунктов. Он включает в себя начало 30-дневного периода переговоров по вопросам ядерной программы Тегерана, отмены американских санкций и открытия Ормузского пролива.

По данным издания, Вашингтон ожидает ответ Тегерана по нескольким ключевым пунктам в течение ближайших 48 часов. Источники называют нынешний этап самым близким к сделке с момента начала конфликта.

Ранее США на короткий период времени приостановили миссию по сопровождению судов в Ормузском проливе "Проект Cвобода". Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social. По его словам, такое решение принято, "чтобы увидеть, удастся ли финализировать и подписать соглашение" c Ираном.