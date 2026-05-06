В Сургутском районе зафиксировали превышение концентрации диоксида серы в воздухе

Жители поселков Барсово, Белый Яр и Солнечный пожаловались на неприятный запах на улице.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного Роспотребнадзора, специалисты провели лабораторный контроль качества воздуха, результаты которого на 18.00 4 мая показали, что в самом Сургуте превышений вредных веществ нет, а в Сургутском районе концентрация диоксида серы активно снижается, хотя утром фиксировалось превышение нормы. По остальным показателям — метан, угарный газ, оксид азота, частицы пыли РМ 2.5 и РМ 10 — воздух в норме.

Обращений в больницы с жалобами на самочувствие не поступало. Специалисты продолжают непрерывный мониторинг.

До полной нормализации показателей жителям рекомендовано ограничить прогулки и занятия спортом на улице, закрыть окна, делать влажную уборку, пить больше воды, а после возвращения домой умываться и промывать нос. При появлении слабости, першения в горле или тошноты следует обращаться за медицинской помощью.