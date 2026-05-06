Круизному лайнеру со вспышкой хантавируса на борту могут запретить заход на Канары

Ситуация со вспышкой хантавируса на круизном лайнере в Атлантическом океане превращается в политический скандал. Глава Канарских островов, куда должен зайти корабль MV Hondius, заявил, что выступает против швартовки лайнера в порту Тенерифе и запрашивает срочную встречу с испанским премьер-министром Педро Санчесом. Последний ранее заявил, что власти Испании разрешают лайнеру зайти на Канары.

По последним данным, хантавирус может быть у восьми человек на борту корабля, у трех из них он уже подтвержден, их собираются эвакуировать с лайнера. Также сообщается, что в Швейцарии у пассажира, который недавно сошел с лайнера, обнаружен хантавирус – его госпитализировали.

Сейчас лайнер пришвартован у берегов Прайи – столицы Кабо-Верде, островного государства у западного побережья Африки. На борту остаются порядка 150 пассажиров и членов экипажа, среди них есть граждане нескольких стран, в том числе России.

О "нулевом пациенте" и причине вспышки не сообщается. Хантавирус переносится грызунами и их выделениями, например, фекалиями. Болезнь известна в России как мышиная лихорадка. Вакцины от нее нет, а смертность составляет – в зависимости от типа вируса – 10-50%.