Жителей Чувашии предупредили о перебоях в работе мобильного интернета до 9 мая

Перебои в работе мобильной связи и мобильного интернета возможны в Чувашии до 9 мая. Об этом сообщило Минцифры региона.

Ведомство отметило, что мера вынужденная, она направлена на обеспечение безопасности в праздничные дни. Жителей региона просят "предусматривать альтернативные способы связи в случаях возможных перебоев".

В ночь на 5 мая в Чувашии был объявлен режим ракетной опасности. Глава региона Олег Николаев сообщил, что ВСУ атаковали Чебоксары и Чебоксарский округ. Утром Николаев сообщил о повторных ударах по Чебоксарам. Два человека погибли. Повреждены 28 многоквартирных домов. В Чебоксарах открыты пункты временного размещения людей. В республике введен режим ЧС регионального характера.