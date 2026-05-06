Европа открывает двери: россияне получили рекордное число виз в прошлом году

Прошлый год принес неожиданные результаты для российских туристов, которые планировали поездки в Европу. Консульства стран Евросоюза выдали россиянам более 620 тысяч туристических виз. Как сообщает брюссельский портал Euractiv, этот показатель вырос на 10,2 процента по сравнению с 2024 годом и стал самым высоким результатом за последние несколько лет, пишет КП.

Не объясняется, почему произошел такой резкий скачок. Но каждое государство ЕС само решает, давать визу конкретному человеку или нет.

Эта статистика удивляет, так как с самого начала специальной военной операции Евросоюз ввел множество санкций. Брюссель установил целый ряд запретов на разные категории виз и выпустил общую рекомендацию не пускать россиян в Европу. Тем не менее, реальные цифры показывают, что европейские страны продолжают активно одобрять документы российским туристам.

Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз готов пересмотреть свои прежние запреты и снять часть "красных линий" при введении новых ограничений против России. Лидеры ЕС уже начали разрабатывать 21-й пакет санкций.