В Омской области газом из котельной отравилось 40 школьников

В городе Тара Омской области газом отравились школьники. По данным СМИ, речь идет о 40 детях.

По информации губернатора региона Виталия Хоценко, ЧП произошло "в Таре недалеко от ИТ-клуба, где в это время на экскурсии находились дети, во время работ на газопроводе произошла утечка природного газа".

"Ребят оперативно эвакуировали, им оказывается необходимая медицинская помощь. Жизни и здоровью детей ничего не угрожает. Назначил проверку произошедшего. На месте по моему поручению работает глава района Евгений Николаевич Лысаков", - сообщил губернатор.

Ранее Baza сообщала, что инцидент произошел в одной из школ города, а опрессовку проводили в котельной в 250 метрах от учебного заведения. Госпитализировали учащихся 5-6 классов, у них отравление легкой степени.