СМИ: Россияне начали тратить деньги со вкладов на покупку автомобилей

Россияне постепенно начали забирать деньги со вкладов и тратить их на дорогие покупки, в том числе автомобили, считает глава агентства "Автостат" Сергей Целиков. "Это связано в первую очередь с тем, что ключевая ставка пошла вниз", - сказал эксперт в эфире радио РБК.

Уже три месяца рынок новых легковых автомобилей в РФ показывает положительную, хоть и не равномерную динамику. Всего с начала года продано уже более 382 тыс. машин, это почти на 10% больше, чем в тот же период годом ранее.

При этом ЦБ не наблюдает особенных изменений на счетах населения в банках, с начала года тренда к росту сбережений или их снижению нет. Всего на счетах граждан к 1 апреля накопилось более 67 трлн руб.

Автоэксперт Игорь Моржаретто говорит, что оживление на авторынке может объясняться низкой базой прошлого года. По итогам же года эксперт не видит поводов для улучшения ситуации на авторынке.