На байкера, насмерть сбившего актрису Добромилову, завели дело

Задержан мотоциклист, сбивший насмерть девушку-пешехода в Москве, сообщили в столичной Госавтоинспекции.

ДТП произошло 5 мая на Большой Дорогомиловской улице. Погибшей оказалась 34-летняя актриса и блогер Ксения Добромилова. Девушка снималась в клипе "Девочка-война", была известным в мотокругах фотографом. СМИ писали, что накануне вечером она снимала байкеров, когда один из них на скорости влетел в нее, после чего сам вылетел с мотоцикла. От полученных травм Добромилова скончалась.

В отношении 34-летнего водителя мотоцикла возбуждено уголовное дело. За нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, ему грозит до пяти лет лишения свободы.