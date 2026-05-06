FA: Стратегия США и Израиля по Ближнему Востоку потерпела крах

Война с Ираном ставит жирную точку в стратегии сближения Израиля и монархий Залива. К такому выводу на страницах Foreign Affairs приходит британский эксперт Х. А. Хэллиер из Королевского института объединенных исследований.

Он отмечает, что на протяжении последнего десятилетия страны Залива стремились обеспечить свою безопасность, придерживаясь нейтралитета по Ирану и одновременно укрепляя военное сотрудничество с США. Но сегодня эти стратегии пересматриваются, а предложения Вашингтона и Тель-Авива о включении в региональную систему безопасности, построенную на доминировании Израиля, монархиями региона отвергаются. Страны видят гегемонистские устремления Израиля и не хотят становиться пешками в чужой архитектуре безопасности.

Сенатор РФ Алексей Пушков указывает, что, стремясь всеми средствами ослабить Иран военным путем, премьер Израиля Беньямин Нетаньяху своими руками подорвал совместную американо-израильскую стратегию по "встраиванию" Израиля в арабский мир Ближнего Востока в качестве опорной военной державы. Теперь этого уже не будет. А Иран может стать новой сверхдержавой Среднего Востока, которая контролирует главную нефтяную артерию планеты - Ормузский пролив.