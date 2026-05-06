Сергей Кравчук поздравил почетного гражданина города с Днем Победы: Поколение победителей – это гордость и слава Хабаровска!

Сергей Кравчук лично поздравил Почетного гражданина Хабаровска, ветерана Анатолия Александровича Красноногова с наступающим Днём Победы.

«Мы склоняем головы перед бессмертным подвигом наших земляков и говорим спасибо каждому, кто внес вклад в Победу в Великой Отечественной войне. Ваш жизненный путь – это живая история, свидетельствующая о мужестве, самоотверженности и любви к Родине. Поколение победителей – это гордость и слава Хабаровска. От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия, пусть рядом всегда будут близкие и родные люди», - обратился к ветерану мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Также трогательное поздравление ветерану подготовили воспитанники Детского сада № 143, которые выступили со стихами о подвигах советского солдата.

Анатолий Александрович Красноногов родился 13 сентября 1926 года в селе Петровка Шкотовского района Приморского края. В 1943 году был призван в ряды Советской Армии, прошел учебу в артиллерийской школе, затем принимал участие в подготовке артиллерийского расчёта. Ветеран участвовал в формировании артиллеристских частей для фронтов Дальнего Востока, в боевых действиях Первого Дальневосточного фронта в составе второй дивизии 64-го артиллерийского полка в должности командира отделения.

После 1945 года он продолжил службу в армии. В 1951 году окончил Хабаровское артиллерийское училище и уже в звании офицера проходил службу в воинских частях Дальневосточного военного округа. Будучи специалистом высокой квалификации, в 1963 году принимал участие в формировании батальона радиоэлектронной борьбы, в 1972 году стал начальником этой службы в составе пятнадцатой Армии Дальневосточного военного округа. После выхода в отставку в звании полковника работал старшим инспектором в штабе гражданской обороны Хабаровского края.

Ветеран награжден орденом Отечественной войны 1 и 2 степени, медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За победу над Японией» и «За боевые заслуги».

Свой богатый опыт сейчас Анатолий Александрович использует в воспитательной и общественной деятельности. Он взаимодействует с войсковыми частями и школами города в подготовке призывной молодежи, постоянно участвует во встречах с молодежью, передавая опыт служения России как на личном примере, так и на примере героических подвигов защитников Отечества.

За особый вклад в воспитание, просвещение и образование молодежи решением Хабаровской городской думы в 2025 году ветерану было присвоено звание «Почетный гражданин города Хабаровска».

Как сообщили в администрации города, сейчас всего в Хабаровске проживает 296 ветеранов Великой Отечественной войны.